Медведев обрушился на хабаровского губернатора за слова о сгоревшем лагере

Председатель правительства Дмитрий Медведев выразил возмущение по поводу заявления главы Хабаровского края Сергея Фургала о том, что власти региона не знали о существовании детского лагеря под Хабаровском, где в результате пожара погибли четверо детей. Премьер-министр подчеркнул, что региональные власти нне имели права быть не в курсе об этом лагере.

«Это что значит? Чья обязанность знать? Если никто не знал, значит они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили?» — цитирует Медведева РИА ФАН. Глава правительства также подчеркнул, что грубые нарушения требований безопасности в сгоревшем палаточном лагере бросаются в лицо. Медведев поручил выяснить, кто давал лицензии на создание такого места отдыха, подключался ли к этому Роспотребнадзор, какие документы были направлены в органы образования.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел минувшей ночью. В результате ЧП погибли четверо детей. В Хабаровском крае будет объявлен трехдневный траур по жертвам трагедии. Следственный комитет сообщил о задержании двоих подозреваемых. Это директор базы отдыха Максим Кузнецов и учредитель компании «Экстрим Сервис», которой принадлежит база, Виталии Бурлаков.

