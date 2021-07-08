Медсестра в Калужской области вместо вакцины от COVID-19 вколола пациенту физраствор
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своём Telegram-канале заявил, что медсестра Жуковской ЦРБ, вместо второго компонента вакцины от коронавируса вколовшая пациенту физраствор, будет уволена.
По его словам, женщина побоялась рассказать пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент закончился. Позже вакцинация всё же была произведена, однако в учреждении всё же решили провести служебную проверку.
«Медсестра - в отпуске, но за столь халатное отношение к служебным обязанностям, уверен, на работу уже не вернётся и будет уволена», - написал Шапша.
Также глава Калужской области поручил министру здравоохранения региона проверить организацию вакцинации как в Жуковской ЦРБ, так и в других пунктах вакцинации.
Ранее в соцсетях было размещено видео, на котором медсестра Жуковской ЦРБ подменила второй компонент вакцины от коронавируса на физраствор.
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