Мечеть в Донецке попала под обстрел во время празднования Ураза-байрам
Украинские силовики обстреляли мечеть в Донецке. Об этом сообщили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает РИА Новости. Правоохранители рассказали, что огонь был открыт по северу города во вторник рано утром, под обстрел попала мечеть. Как раз в это время в мечети проходило празднование Ураза-байрам, внутри находились люди.
Предположительно огонь велся из миномета. В результате обстрела никто из людей не пострадал, передает «Утро.ру».
Ураза-байрам – один из двух главных праздников в исламе, он символизирует окончание поста Рамадан.
Ранее советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН рассказал, от чего зависит успех переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
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