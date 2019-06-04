Мечеть в Донецке попала под обстрел во время празднования Ураза-байрам

Украинские силовики обстреляли мечеть в Донецке. Об этом сообщили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает РИА Новости. Правоохранители рассказали, что огонь был открыт по северу города во вторник рано утром, под обстрел попала мечеть. Как раз в это время в мечети проходило празднование Ураза-байрам, внутри находились люди.

Предположительно огонь велся из миномета. В результате обстрела никто из людей не пострадал, передает «Утро.ру».

Ураза-байрам – один из двух главных праздников в исламе, он символизирует окончание поста Рамадан.

Ранее советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН рассказал, от чего зависит успех переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.



