МЧС ввело особый противопожарный режим в трех российских регионах
Особый противопожарный режим ввели в трех регионах России, в двух из них он действует частично. Об этом сообщило МЧС РФ. Речь идет о Калининградской области, а также о Забайкальском и Хабаровском краях, где режим действует на части территорий.
Особый противопожарный режим предусматривает полный запрет на посещение лесов и въезд в них техники, отмечается в сообщении ведомства.
По данным МЧС РФ, на прошлой неделе в регионах зафиксировано свыше 3 тысяч «термических точек». Наибольшее проблемными регионами стали Астраханская область, Бурятия, Дагестан, Забайкальский край.
Пожар в Астраханском заповеднике произошел по вине людей, которые умышленно поджигают траву, чтобы отвлечь службу охраны от борьбы с браконьерством или отомстить за составленные протоколы на этот счет, рассказал ранее руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России Григорий Куксин в разговоре с НСН.
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