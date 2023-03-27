МЧС ввело особый противопожарный режим в трех российских регионах

Особый противопожарный режим ввели в трех регионах России, в двух из них он действует частично. Об этом сообщило МЧС РФ. Речь идет о Калининградской области, а также о Забайкальском и Хабаровском краях, где режим действует на части территорий.

Особый противопожарный режим предусматривает полный запрет на посещение лесов и въезд в них техники, отмечается в сообщении ведомства.