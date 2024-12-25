МЧС: В ТЦ «Алания Молл» один человек погиб, двое пострадали
Один человек погиб, два пострадали в результате пожара в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом сообщает МЧС.
По данным ведомства, загорелся 3 этаж и крыша здания на площади 800 квадратных метров. Специалисты уже ликвидировали открытое горение.
«По предварительной информации, один человек погиб, двое — пострадали», — указали в МЧС.
Ранее СМИ сообщили о взрыве и пожаре в «Алании Молл». В управлении Следственного комитета по Северной Осетии заявили, что в ТЦ, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси. Как сообщил глава республики Сергей Меняйло, в результате ЧП погибла женщина, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru