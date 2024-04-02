МЧС: В Симферополе загорелся склад
Склад с оборудованием для салонов красоты загорелся в Симферополе. Об этом сообщили в МЧС России.
«Предварительно, пламя распространилось на 650 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало», — указали в ведомстве.
По данным МЧС, пожарные уже локализовали возгорание. Специалисты ведут разбор кровли, проливку конструкций и защиту соседних зданий от огня. На месте ЧП находятся 43 сотрудника МЧС и 14 единиц техники.
Ранее в Екатеринбурге произошел пожар в цехе по производству трансформаторов в промзоне «Уралмашзавода». Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Концерт Стаса Михайлова в Челябинске неожиданно перенесли
- В России назвали недопустимыми вторые стамбульские переговоры с Украиной
- СМИ: В Нижнекамске беспилотник атаковал завод «Танеко»
- МЧС: В Симферополе загорелся склад
- В Татарстане при атаке дронов пострадали шесть человек
- СМИ: В первом квартале 2024 года в России продали 365 тысяч новых машин
- Два беспилотника ударили по общежитию в ОЭЗ «Алабуга»
- СМИ: Hermès, Fendi и Prada закрывают бутики в России
- Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске
- ФСБ пресекла ввоз с Украины 27 самодельных бомб, закамуфлированных в иконы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru