МЧС: В Симферополе загорелся склад

«Предварительно, пламя распространилось на 650 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало», — указали в ведомстве.

По данным МЧС, пожарные уже локализовали возгорание. Специалисты ведут разбор кровли, проливку конструкций и защиту соседних зданий от огня. На месте ЧП находятся 43 сотрудника МЧС и 14 единиц техники.

Ранее в Екатеринбурге произошел пожар в цехе по производству трансформаторов в промзоне «Уралмашзавода». Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров, напоминает Ura.ru.

