МЧС: В Ростовской области загорелась цистерна с топливом
11 мая 202405:45
Цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции «Куберле» в поселке Красноармейский в Орловском районе Ростовской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Информация о ЧП поступила спасателям в 01:42. Маневровый поезд переместил другие вагоны грузового поезда на безопасное расстояние.
«В 03:54 пожар локализован на 200 квадратных метрах. В тушении задействовано 52 сотрудника МЧС России, 15 ед. техники», — указали в ведомстве.
По данным МЧС, пострадавших нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru