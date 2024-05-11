МЧС: В Ростовской области загорелась цистерна с топливом

Цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции «Куберле» в поселке Красноармейский в Орловском районе Ростовской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

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Информация о ЧП поступила спасателям в 01:42. Маневровый поезд переместил другие вагоны грузового поезда на безопасное расстояние.

«В 03:54 пожар локализован на 200 квадратных метрах. В тушении задействовано 52 сотрудника МЧС России, 15 ед. техники», — указали в ведомстве.

По данным МЧС, пострадавших нет.

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ФОТО: РИА Новости
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