МЧС: В Пролетарске ликвидировали возгорание сухой растительности и строений
24 августа 202404:29
Крупный пожар в Пролетарске Ростовской области ликвидирован. Об этом сообщает МЧС России.
Ранее в городе загорелась сухая растительность на площади в 14,9 гектара, а также строения на 360 квадратных метрах. По данным МЧС Ростовской области, огонь охватил два жилых дома и один строящийся.
«В Ростовской области сотрудники МЧС... ликвидировали пожар», — сообщили в ведомстве.
В МЧС подчеркнули, что обошлось без пострадавших.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru