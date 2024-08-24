МЧС: В Пролетарске ликвидировали возгорание сухой растительности и строений

Ранее в городе загорелась сухая растительность на площади в 14,9 гектара, а также строения на 360 квадратных метрах. По данным МЧС Ростовской области, огонь охватил два жилых дома и один строящийся.

«В Ростовской области сотрудники МЧС... ликвидировали пожар», — сообщили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что обошлось без пострадавших.

