МЧС: В многоэтажке в Воронежской области в результате взрыва газа погиб человек
6 ноября 202406:01
В Воронежской области произошел взрыв газа и пожар в многоэтажном жилом доме, сообщает МЧС России. Спасатели эвакуировали из дома 32 человека, среди которых один ребенок. Предварительно, причиной пожара стал хлопок бытового газа. Огнем повреждено три квартиры.
В результате один человек погиб, ещё один пострадал.
Ранее стало известно, что количество погибших в результате взрыва в доме в Черкесске увеличилось до пяти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru