МЧС: В многоэтажке в Воронежской области в результате взрыва газа погиб человек

В Воронежской области произошел взрыв газа и пожар в многоэтажном жилом доме, сообщает МЧС России. Спасатели эвакуировали из дома 32 человека, среди которых один ребенок. Предварительно, причиной пожара стал хлопок бытового газа. Огнем повреждено три квартиры.

Взрыв газа произошел в городе Волжский Волгоградской области

В результате один человек погиб, ещё один пострадал.

Ранее стало известно, что количество погибших в результате взрыва в доме в Черкесске увеличилось до пяти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Гирин
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