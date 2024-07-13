МЧС: В Краснодаре горит производственное здание на площади 5000 «квадратов»
13 июля 202419:13
Крупный пожар начался в производственном здании в Краснодаре, сообщили в МЧС России.
В ведомстве отметили, что площадь пожара составляет пять тысяч квадратных метров.
На место происшествия следуют экстренные службы.
Ранее пожар на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области удалось полностью потушить, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- МЧС: В Краснодаре горит производственное здание на площади 5000 «квадратов»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru