МЧС: В Краснодаре горит производственное здание на площади 5000 «квадратов»

Крупный пожар начался в производственном здании в Краснодаре, сообщили в МЧС России.

В Ростовской области ликвидировали пожар на нефтебазе

В ведомстве отметили, что площадь пожара составляет пять тысяч квадратных метров.

На место происшествия следуют экстренные службы.

Ранее пожар на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области удалось полностью потушить, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Гирин
ТЕГИ:ПожарМЧС РФКраснодарский Край

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