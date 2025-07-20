МЧС: В Карелии ищут пропавших в Белом море туристов
Пропавших в Белом море туристов ищут в Карелии. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
По информации МЧС, группа из семи человек, не зарегистрированная в ведомстве, отправилась в туристический поход на байдарках. Их маршрут пролегал от островов Кузова в Республике Карелия до Соловецкого острова в Архангельской области. Из-за ухудшения погодных условий туристы приняли решение вернуться обратно.
Четыре человека на парных байдарках смогли добраться до различных островов архипелага Кузова. Спасателям МЧС России удалось обнаружить и эвакуировать двоих туристов. За другими двумя направили вертолет Ми-8. Судьба оставшихся троих участников группы пока неизвестна.
От Соловецких островов вышел катер МЧС, который будет следовать по предполагаемому маршруту туристов для обследования местности. В поисковой операции задействовано 10 спасателей и три единицы техники, включая вертолет Ми-8.
На прошлой неделе один человек погиб при опрокидывании судна на Волге под Самарой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru