МЧС уточнило число пострадавших от взрыва в Нижнем Новгороде

Число пострадавших при взрыве газа в доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде увеличилось до пяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

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В ведомстве уточнили, что один мужчина был доставлен в травмпункт, еще одна женщина госпитализирована. Также девушка, извлеченная из-под завалов, получила ожоги, ее доставила в Приволжский исследовательский медицинский университет.

Кроме того, двое пострадавших обратились за помощью самостоятельно, им помогли на месте происшествия. Отмечается, что в гостинице разместили 20 семей, всего число эвакуированных жителей превысило 40 человек.

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ФОТО: Пресс-служба СК РФ
ТЕГИ:ПострадавшиеВзрыв ГазаНижний Новгород
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