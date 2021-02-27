МЧС уточнило число пострадавших от взрыва в Нижнем Новгороде

В ведомстве уточнили, что один мужчина был доставлен в травмпункт, еще одна женщина госпитализирована. Также девушка, извлеченная из-под завалов, получила ожоги, ее доставила в Приволжский исследовательский медицинский университет.

Кроме того, двое пострадавших обратились за помощью самостоятельно, им помогли на месте происшествия. Отмечается, что в гостинице разместили 20 семей, всего число эвакуированных жителей превысило 40 человек.

