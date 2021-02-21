МЧС: Угрозы подавшему сигнал бедствия траулеру в Баренцевом море нет
Жизни и здоровью экипажа траулера Polaris, который дрейфует из-за потери хода в Баренцевом море, ничто не угрожает. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС России по Мурманской области.
Отмечается, что на судне «вспомогательные устройства в работе».
Траулер находится в группе судов, ведущих промысел. К нему на помощь в 15:10 (мск) вышел спасательный морской буксир М-0631 «Мурманрыба». Согласно расчетам, судно прибудет на место около 19:00 (мск).
Ранее стало известно, что рыболовецкий траулер Polaris из-за отказа основного двигателя потерял ход. На его борту десять членов экипажа. Судно дрейфует в 81 км от полуострова Рыбачий в Баренцевом море. По предварительным данным, траулер является собственностью компании Nord West float.
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