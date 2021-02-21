МЧС: Угрозы подавшему сигнал бедствия траулеру в Баренцевом море нет

Отмечается, что на судне «вспомогательные устройства в работе».

Траулер находится в группе судов, ведущих промысел. К нему на помощь в 15:10 (мск) вышел спасательный морской буксир М-0631 «Мурманрыба». Согласно расчетам, судно прибудет на место около 19:00 (мск).

Ранее стало известно, что рыболовецкий траулер Polaris из-за отказа основного двигателя потерял ход. На его борту десять членов экипажа. Судно дрейфует в 81 км от полуострова Рыбачий в Баренцевом море. По предварительным данным, траулер является собственностью компании Nord West float.

