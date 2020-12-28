Судно с 19 рыбаками затонуло в Баренцевом море
28 декабря 202008:49
Судно «Онега» затонула в Баренцевом море. Судьба 17 человек неизвестна, еще двоих удалось спасти сотрудникам МЧС, сообщили в ведомстве.
Затопление судна произошло вблизи Новой Земли Архангельской области в акватории Баренцева моря.
По предварительным данным, причиной затопления стало обледенение судна. К поиску рыбаков присоединился экипаж судна «Войкова», три судна отправлены на место поисков дополнительно.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru