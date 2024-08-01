МЧС: Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле

В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают девять кинологических расчетов.

На текущий момент известно о 12 пострадавших, из них шесть — дети.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле прогремел взрыв в многоэтажном доме на Сибирской улице, в результате чего произошло обрушение подъезда, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

