МЧС: Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле
1 августа 202417:30
Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле, сообщили в МЧС России.
В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают девять кинологических расчетов.
На текущий момент известно о 12 пострадавших, из них шесть — дети.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле прогремел взрыв в многоэтажном доме на Сибирской улице, в результате чего произошло обрушение подъезда, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru