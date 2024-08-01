МЧС: Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до восьми

Число пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле выросло до восьми, среди них четыре ребенка, сообщили в МЧС России.

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Кроме того, спасатели установили местоположение в завале трех выживших. Отмечается, что эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов.

Пункт временного размещения для жильцов развернули в гостинице.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле прогремел взрыв в многоэтажном доме на Сибирской улице, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев
ТЕГИ:Взрыв ГазаПострадавшиеНижний Тагил

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