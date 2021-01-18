МЧС: Судьба двух человек после схода лавины в КЧР остается неизвестной

Судьба двух человек после схода снежной лавины на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкессии остается неизвестной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Лыжник погиб при сходе лавины в Швейцарии

Ранее стало известно, что спасательные работы была приостановлены из-за плохих метеоусловий. Утром поиск будет возобновлен.

Спасатели сообщали о шестерых выбравшихся из-под снежной массы, а также об одном погибшем.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛавинаМЧС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры