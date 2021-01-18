МЧС: Судьба двух человек после схода лавины в КЧР остается неизвестной
18 января 202122:10
Судьба двух человек после схода снежной лавины на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкессии остается неизвестной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Ранее стало известно, что спасательные работы была приостановлены из-за плохих метеоусловий. Утром поиск будет возобновлен.
Спасатели сообщали о шестерых выбравшихся из-под снежной массы, а также об одном погибшем.
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18 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru