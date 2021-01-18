Лыжник погиб при сходе лавины в Швейцарии
18 января 202121:48
Лыжник из Великобритании стал жертвой схода лавины на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что снежная масса сошла не на проложенную трассу.
Среди пострадавших также один лыжник. По данным полиции, всего лавиной накрыло 10 человек.
Ранее в понедельник стало известно о сходе лавины на курорте в Карачаево-Черкессии. Спасатели сообщали, что под завалами могут находиться от 4 до 12 человек. Один человек погиб.
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18 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru