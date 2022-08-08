В Сеуле человек погиб из-за сильного ливня

В столице Южной Кореи один человек погиб из-за сильного ливня. Об этом сообщает издание Korea Herald.

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Согласно источнику, метеорологическая служба страны объявила о сильных осадках в Сеуле и близлежащих районах.
Сообщается, что на юге столицы произошли перебои электроэнергии. Также некоторые дома и автомобили ушли под воду, разрушены дороги.

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ФОТО: РИА Новости
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