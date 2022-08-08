В Сеуле человек погиб из-за сильного ливня
8 августа 202223:32
В столице Южной Кореи один человек погиб из-за сильного ливня. Об этом сообщает издание Korea Herald.
Согласно источнику, метеорологическая служба страны объявила о сильных осадках в Сеуле и близлежащих районах.
Сообщается, что на юге столицы произошли перебои электроэнергии. Также некоторые дома и автомобили ушли под воду, разрушены дороги.
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8 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru