МЧС сообщило о возгорании на военном аэродроме в Липецкой области
9 августа 202407:20
Возгорание зафиксировано на военном аэродроме под Липецком. Об этом заявило главное управление МЧС по Липецкой области.
«Возгорание на... аэродроме по третьему номеру», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.
Ранее Липецк подвергся массированной атаке беспилотников, вдали от гражданских строений произошла детонация взрывоопасных объектов, также получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. В Липецком муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации, пишет Ura.ru. Из-за атаки пострадали шесть человек, отмечает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru