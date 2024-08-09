МЧС сообщило о возгорании на военном аэродроме в Липецкой области

Возгорание зафиксировано на военном аэродроме под Липецком. Об этом заявило главное управление МЧС по Липецкой области.

Липецк подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ

«Возгорание на... аэродроме по третьему номеру», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Ранее Липецк подвергся массированной атаке беспилотников, вдали от гражданских строений произошла детонация взрывоопасных объектов, также получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. В Липецком муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации, пишет Ura.ru. Из-за атаки пострадали шесть человек, отмечает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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