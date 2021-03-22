Лавина сошла на группу туристов в Мурманской области

По меньшей мере 15 человек из туристической группы могли оказаться под завалами после схода лавины в Мурманской области в районе Оленегорска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу района Олега Самарского.

Он отметил, что пока неизвестно, какой дорогой направлялись туристы и подчеркнул, что на месте работают спасатели из Мончегорска.