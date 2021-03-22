Лавина сошла на группу туристов в Мурманской области
22 марта 202119:23
По меньшей мере 15 человек из туристической группы могли оказаться под завалами после схода лавины в Мурманской области в районе Оленегорска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу района Олега Самарского.
Он отметил, что пока неизвестно, какой дорогой направлялись туристы и подчеркнул, что на месте работают спасатели из Мончегорска.
Ранее лавина в Дагестане заблокировала дорогу к девяти населенным пунктам, общая численность населения которых составляет 3899 человек.
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22 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru