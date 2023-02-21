МЧС сообщило о гибели моряка с затонувшего в Черном море сухогруза. Видео

МЧС РФ сообщило о гибели одного из членов экипажа судна, которое переломилось пополам и затонуло в Чёрном море на траверзе Новороссийска. Ещё один моряк находится в тяжелом состоянии.

Всего на борту сухогруза, который шёл под флагом Коморских островов, находились 11 человек. Как отмечает НСН, все они были эвакуированы с терпящего бедствия судна до того, как оно ушло под воду.

Сухогруз перевозил несколько тысяч тонн мраморной крошки. В районе Новороссийска действует штормовое предупреждение. Ветер в порывах достигает 28 метров секунду. Идёт сильный дождь с грозой. Высота волн составляет 30-40 дм.

В сети появилось видео затопления сухогруза.