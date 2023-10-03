МЧС: Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Волги в Астрахани

В конце августа разлив нефтепродуктов зафиксирован в прибрежной зоне реки Кочечуп, протекающей по территории Красноярского края. По данным следствия, топливо могло попасть в реку при разгрузке одного из судов, курсирующих по реке. Начато следствие. Виновник произошедшего устанавливается.

Ранее стало известно, что нефтепродукты разлились в Архангельской области на Северной Двине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

