МЧС: Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Волги в Астрахани

В акватории Волги в центральной части Астрахани обнаружили масляное пятно, сообщили в региональном МЧС. Загрязнение обнаружили в Кировском районе.

К месту происшествия выехали сотрудники Росприроднадзора. Устранять последствия будет Морская спасательная служба. Площадь пятна уже достигла 300 квадратных метров.

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В конце августа разлив нефтепродуктов зафиксирован в прибрежной зоне реки Кочечуп, протекающей по территории Красноярского края. По данным следствия, топливо могло попасть в реку при разгрузке одного из судов, курсирующих по реке. Начато следствие. Виновник произошедшего устанавливается.

Ранее стало известно, что нефтепродукты разлились в Архангельской области на Северной Двине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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