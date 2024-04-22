МЧС: При пожаре на заводе в Воронеже погибли три человека
22 апреля 202413:54
Пожар в цеху электромеханического завода на улице Солнечной в Воронеже полностью ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
В ведомстве отметили, что огонь охватил площадь 500 квадратных метров, с ним боролись 80 спасателей и 28 единиц техники.
«На месте пожара обнаружены тела троих погибших, эвакуировано два человека», - добавили спасатели.
Ранее в складском здании в Ижевске произошел пожар на площади тысяча квадратных метров, 38 человек смогли эвакуироваться до прибытия сотрудников МЧС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru