МЧС: При пожаре на заводе в Воронеже погибли три человека

Пожар в цеху электромеханического завода на улице Солнечной в Воронеже полностью ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

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В ведомстве отметили, что огонь охватил площадь 500 квадратных метров, с ним боролись 80 спасателей и 28 единиц техники.

«На месте пожара обнаружены тела троих погибших, эвакуировано два человека», - добавили спасатели.

Ранее в складском здании в Ижевске произошел пожар на площади тысяча квадратных метров, 38 человек смогли эвакуироваться до прибытия сотрудников МЧС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПогибшиеМЧС РФПожарВоронеж

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