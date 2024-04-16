В Евпатории сгорел экзотариум
Экзотариум «Тропикпарк» сгорел ночью 16 апреля в Евпатории. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на региональный главк МЧС.
Как отметили в ведомстве, площадь возгорания составила 625 кв. м. Из-за высокой горючей загрузки огонь быстро распространился по всей площади экзотариума.
При осмотре задымленного помещения спасатели обнаружили и спасли женщину. Пострадавшую передали медикам.
Известно, что в экзотариуме содержались более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов и птиц. По данным СМИ, все животные погибли. При этом МЧС сообщило о спасении двух медведей.
В управлении Следственного комитета по Крыму и Севастополю подтвердили, что было спасено «несколько животных». По данным ведомства, из-за возгорания на объекте произошло обрушение конструкций, по факту ЧП проводится проверка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru