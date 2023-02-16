Путин выразил соболезнования Рахмону после схода лавин
Российский лидер Владимир Путин направил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за схода лавин в Горно-Бадахшанской автономной области, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что президент РФ попросил передать «слова искреннего сочувствия родным и близким погибших». Также Путин пожелал пострадавшим «скорейшего выздоровления».
Ранее комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана заявил, что в ряде районов страны в результате схода лавины погибли десять человек, сообщает RT.
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