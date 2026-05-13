МЧС: Открытое горение ликвидировано на территории нефтебазы в Башкирии
Пожарные ликвидировали открытое горение на территории нефтебазы в Уфимском районе Башкирии. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что в тушении задействованы 60 человек и 23 единицы техники, также организована работа двух боевых участков.
«К сожалению, есть пострадавшие. Доставлены в ожоговый центр», - говорится в сообщении.
Ранее в республиканском МЧС рассказали, что при проведении технологических работ на линейной производственно-диспетчерской станции произошёл хлопок с последующим горением, пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
