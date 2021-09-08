МЧС открыло горячую линию после взрыва газа в подмосковном Ногинске

После взрыва бытового газа в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в подмосковном Ногинске открыта горячая линия. Об этом рассказали в региональном главке МЧС России.

«Для оказания помощи пострадавшим и жильцам дома привлечены восемь психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России», — цитирует пресс-службу ведомства RT.

По последним данным, в результате ЧП пострадали девять человек, двое погибли.

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А ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что причиной взрыва в доме в Ногинске стала утечка газа, которая могла произойти из-за оставленного включенным на ночь газа для того, чтобы обогреть квартиру.

Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировала взрыв газа в жилом доме в Подмосковье. Говоря о причинах трагедии, она предложила начать с того, что ответственным в произошедшем инциденте может быть человек, а не система.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеВзрыв ГазаМЧС
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