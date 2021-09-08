МЧС открыло горячую линию после взрыва газа в подмосковном Ногинске

После взрыва бытового газа в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в подмосковном Ногинске открыта горячая линия. Об этом рассказали в региональном главке МЧС России.

«Для оказания помощи пострадавшим и жильцам дома привлечены восемь психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России», — цитирует пресс-службу ведомства RT.

По последним данным, в результате ЧП пострадали девять человек, двое погибли.