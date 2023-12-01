В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на вещевом рынке на 4 тысячах «квадратов»

Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС.

В Ростове-на-Дону продолжают тушить пожар на вещевом рынке

«В Ростове-на-Дону огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на вещевом рынке», — указали в ведомстве.

Накануне вечером в донской столице произошло возгорание павильонов на рынке «Темерник», напоминает телеканал «360». Пожару присвоили третий ранг, его площадь составила 4 тысячи квадратных метров, отмечает «Свободная пресса». Открытое горение на месте ликвидировали около 02:35 мск. По данным регионального управления МЧС, никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:МЧСПожарРостов-на-Дону

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