МЧС: на Сахалине произошло ощущаемое землетрясение
1 июня 202306:45
В Смирныховском районе на Сахалине произошло землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС региона.
Его магнитуда составила 3,5. Колебание земной коры было зафиксировано в семи километрах восточнее села Рощино. Отмечается, что местные жители ощутили подземные толчки.
Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Сейчас спасатели обследуют жилые дома и объекты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские военные поразили пункт управления ВСУ на Запорожском направлении
- МЧС: на Сахалине произошло ощущаемое землетрясение
- В России продлили упрощенный техрегламент для автомобилей
- В США рассказали, что проблемы Зеленского мешают контрнаступлению
- Эксперт: атаковавшие Москву беспилотники могли лететь по «зашитому» в них маршруту
- В Японии из-за тайфуна предписали эвакуироваться более 45 тыс. человек
- Пхеньян заявил о намерении в ближайшее время вывести на орбиту разведывательный спутник
- Ротенберг: нападающий Дмитрий Яшкин покинул хоккейный клуб СКА
- СМИ: у НАТО есть секретный план на случай военного столкновения с Москвой
- Гладков: два человека пострадали при обстреле Шебекино
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru