МЧС: на Сахалине произошло ощущаемое землетрясение

Саммит БРИКС могут перенести из ЮАР в Китай, который не признаёт юрисдикцию МУС в Гааге

Залужный рассказал о планах украинской армии по контрнаступлению

Врио главы Чукотки поручил устранить дефицит яиц в городе Билибино, где их продают по паспорту

Средняя цена на летний отдых за рубежом для россиян выросла от 15% до 50%

Победителем первого еврокубкового финала в нынешнем футбольном сезоне стала «Севилья»