МЧС: на Сахалине произошло ощущаемое землетрясение

В Смирныховском районе на Сахалине произошло землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС региона.

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Его магнитуда составила 3,5. Колебание земной коры было зафиксировано в семи километрах восточнее села Рощино. Отмечается, что местные жители ощутили подземные толчки.

Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Сейчас спасатели обследуют жилые дома и объекты.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеСахалин

Горячие новости

Все новости

партнеры