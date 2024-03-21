МЧС: На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла высотой 1,8 километра

Пепловый выброс высотой 1,8 километра зафиксировали специалисты на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Отмечается, что пеплопад не наблюдался, угрозы для жизнедеятельности людей на данный момент нет.

Извержение вулкана Сакурадзима произошло в городе Кагосима в Японии

Регулярные выбросы на вулкане продолжаются с октября 2016 года. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года (шесть километров).

6 ноября 2021 года выброс пепла на Эбеко составил 2,5 км. Тогда шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более 5 км

Ранее в Мексике пробудился один из самых опасных вулканов – Попокатепетль, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: На Камчатке спасли пропавших 10 дней назад туристов
ТЕГИ:МЧСКурильские ОстроваВулканы

Горячие новости

Все новости

партнеры