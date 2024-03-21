МЧС: На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла высотой 1,8 километра
Пепловый выброс высотой 1,8 километра зафиксировали специалисты на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.
Отмечается, что пеплопад не наблюдался, угрозы для жизнедеятельности людей на данный момент нет.
Регулярные выбросы на вулкане продолжаются с октября 2016 года. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года (шесть километров).
6 ноября 2021 года выброс пепла на Эбеко составил 2,5 км. Тогда шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более 5 км
Ранее в Мексике пробудился один из самых опасных вулканов – Попокатепетль, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС: На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла высотой 1,8 километра
- В отрасли заявили о подорожании фармацевтических субстанций на 26%
- Кличко: В Киеве после взрывов пострадали два предприятия
- Главными покупателями российских удобрений в 2023 году стали Бразилия, Индия и США
- Минфин Японии: Товарооборот с Россией сократился в феврале на 16,5%
- Десять снарядов РСЗО «Вампир» уничтожили над Белгородской областью
- ФСБ: Двух жителей Мариуполя задержали по подозрению в оправдании терроризма
- Генпрокуратура сочла данные о смерти «крабового короля» Олега Кана инсценировкой
- В Токио и близлежащих районах произошло землетрясение магнитудой 5,3
- Суд арестовал актера Кологривого на семь суток по делу о хулиганстве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru