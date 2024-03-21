МЧС: На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла высотой 1,8 километра

Регулярные выбросы на вулкане продолжаются с октября 2016 года. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года (шесть километров).

6 ноября 2021 года выброс пепла на Эбеко составил 2,5 км. Тогда шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более 5 км

Ранее в Мексике пробудился один из самых опасных вулканов – Попокатепетль, передает «Радиоточка НСН».

