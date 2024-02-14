Извержение вулкана Сакурадзима произошло в городе Кагосима в Японии
Взрывное извержение активного вулкана Сакурадзима произошло в городе Кагосима в Японии, сообщает телеканал NHK.
По данным метрологический службы, поднявшийся над кратером Минамидаке вулканический дым впервые с 2020 года достиг высоты в пять тысяч метров. Также были зафиксированы большие вулканические глыбы, летевшие из кратера на высоту до 1,3 тысячи метров.
Уровень вулканической опасности подняли до третьего, при канцелярии премьер-министра был создан кризисный штаб.
Ранее на полуострове Рейкьянес, который находится на юге Исландии, проснулся вулкан. Извержение началось неподалеку от от города Гриндавик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru