Извержение вулкана Сакурадзима произошло в городе Кагосима в Японии

По данным метрологический службы, поднявшийся над кратером Минамидаке вулканический дым впервые с 2020 года достиг высоты в пять тысяч метров. Также были зафиксированы большие вулканические глыбы, летевшие из кратера на высоту до 1,3 тысячи метров.

Уровень вулканической опасности подняли до третьего, при канцелярии премьер-министра был создан кризисный штаб.

Ранее на полуострове Рейкьянес, который находится на юге Исландии, проснулся вулкан. Извержение началось неподалеку от от города Гриндавик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

