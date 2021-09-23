Источник: Число погибших альпинистов на Эльбрусе возросло до трех
23 сентября 202123:22
Число погибших альпинистов на Эльбрусе возросло до трех человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ранее сообщалось о гибели одного человека.
Группа альпинистов запросила помощь из-за ухудшения погодных условий. Отмечается, что на момент запроса о помощи альпинисты находились на высоте 5 400 м.
По данным агентства, все альпинисты находятся в возрасте старше 30 лет, они прибыли для восхождения на гору из 11 регионов России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru