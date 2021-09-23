Источник: Число погибших альпинистов на Эльбрусе возросло до трех

Число погибших альпинистов на Эльбрусе возросло до трех человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось о гибели одного человека.

Группа альпинистов запросила помощь из-за ухудшения погодных условий. Отмечается, что на момент запроса о помощи альпинисты находились на высоте 5 400 м.

По данным агентства, все альпинисты находятся в возрасте старше 30 лет, они прибыли для восхождения на гору из 11 регионов России.

