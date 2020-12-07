МЧС: Концентрация хлора в бассейне Астрахани была превышена в 25 раз

Власти Москвы рассчитывают на победу над COVID-19 за несколько месяцев Мэры Москвы и Пекина подписали программу сотрудничества до 2023 года В столице начался монтаж самого высокого в Европе колеса обозрения Более 5 тыс. москвичей победили в экодиктанте Свыше 5 тысяч писем отправлено в Московскую усадьбу Деда Мороза