МЧС: Концентрация хлора в бассейне Астрахани была превышена в 25 раз
В бассейне спортивного комплекса «Динамо» в Астрахани были зафиксировано 25-кратное превышение концентрации хлора. Об этом заяви глава регионального МЧС Алексей Мурзин, пишет РИА Новости.
Напомним, ранее стало известно, что бассейн будет закрыт до конца года. По данным СК, возможной причиной ухудшения состояния его посетителей стало нарушение технологии очистки бассейна, сообщает телеканал 360. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, пишет Газета.ру.
По последним данным, число людей, которых госпитализировали после отравления хлором в бассейне в Астрахани, увеличилось до 30 человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы ГУ МЧС по Астраханской области. Отмечается, что среди них - 21 ребенок.
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