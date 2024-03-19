МЧС: К месту обвала на приамурском руднике направят дополнительные силы
Дополнительные силы будут направлены на рудник в Амурской области для проведения поисково-спасательной операции. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Куренков.
В сообщении говорится, что на помощь следуют спасатели из Приморья, также в готовности находится резерв из Кузбасса, сформирована группа специалистов для оказания психологической поддержки.
«Люди, находящиеся за завалом, знают, что им идут на помощь. Наши спасатели... будут стараться выполнить задачу на максимальной скорости», - указал Куренков, уточнив, что скорость продвижения в среднем составляет примерно 100-200 метров за два часа.
Ранее в компании «Покровский рудник» подтвердили, что в шахте в Амурской области, где произошло обрушение, находятся 13 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru