МЧС: Два матроса пропали с танкера на Камчатке

По его словам, инцидент произошел примерно в 23:00, моряки в лодке двигались в направлении танкера. Лодка была заметна с берега по огням, и было видно, что матросов сносит с курса.

На помощь им был отправлен буксир, однако впоследствии людей в плавательном средстве не нашли. Глава МЧС добавил, что лодка была заведена, на ней находились спасательные жилеты и горели огни.

Поисковые работы были начаты сотрудниками МЧС, однако их пришлось приостановить из-за сильной метели.

Ранее трое взрослых с двумя детьми застряли на камчатском вулкане Вачкажец. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

