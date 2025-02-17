МЧС: Два матроса пропали с танкера на Камчатке
Два матроса пропали с танкера, подошедшего для разгрузки горюче-смазочных материалов к селу Корф (Камчатка). Об этом на своей странице в соцсетях заявил глава регионального МЧС Сергей Лебедев.
По его словам, инцидент произошел примерно в 23:00, моряки в лодке двигались в направлении танкера. Лодка была заметна с берега по огням, и было видно, что матросов сносит с курса.
На помощь им был отправлен буксир, однако впоследствии людей в плавательном средстве не нашли. Глава МЧС добавил, что лодка была заведена, на ней находились спасательные жилеты и горели огни.
Поисковые работы были начаты сотрудниками МЧС, однако их пришлось приостановить из-за сильной метели.
Ранее трое взрослых с двумя детьми застряли на камчатском вулкане Вачкажец. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru