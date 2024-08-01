МЧС: Число пострадавших при обрушении многоэтажки в Нижнем Тагиле возросло до шести
В Нижнем Тагиле пострадали 6 человек, включая трех детей, сообщает МЧС России.
В ведомстве уточнили, что поисково-спасательные работы продолжаются. На место происшествия направлены кинологи МЧС России.
Взрыв газовоздушной смеси стал причиной обрушения подъезда пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Ранее сообщалось, что месту обрушения направили две авиамедицинские бригады. По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, в настоящий момент идет разбор обрушившихся конструкций, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru