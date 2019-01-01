МЧС: Число госпитализированных в Иркутской области превысило 200 человек

В Иркутской области вследствие паводков в регионе за медицинской помощью обратились более тысячи человек. Около 200 из них были госпитализированы с диагнозом «переохлаждение». Об этом сообщили в службе ГУМЧС России по региону, подчёркивает RT.

Между тем, как отмечает «Интерфакс», число жертв наводнения в Иркутской области выросло до 16. Судьба 9 жителей, среди которых один ребенок, остается неизвестной. В настоящий момент во многих населенных пунктах по-прежнему нет света, электроснабжение обещают восстановить в ближайшие три дня. Из-за сильных дождей и подъема воды в реках в Иркутской области затопило 83 населенных пункта в нескольких районах. В регионе объявлен режим ЧС.

Между тем, из-за паводка в Иркутской области может обостриться угроза эпидемии. Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова. По ее словам, после схода воды в регионе может начаться вспышка кишечной инфекции и геморрагической лихорадки, которую разносят грызуны.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в эфире НСН дал советы, которые помогут избежать заражения инфекцией после наводнения.

