Мать во сне насмерть придавила двухмесячного ребенка на Сахалине

По версии следователей, 26-летняя женщина уснула вместе с ребенком на диване и во сне своим телом придавила младенца. В отношении женщины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ребенок скончался от механической асфиксии от сдавления грудной клетки и живота.

Ранее у жительницы Южно-Сахалинска уже умирали дети. В январе 2020 года она оставила двух дочерей одних в ванне, наполненной водой. По возвращении женщина обнаружила двухлетнюю дочь мертвой. Мать получила условный срок.

