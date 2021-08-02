Мать во сне насмерть придавила двухмесячного ребенка на Сахалине

Жительница Южно-Сахалинска насмерть задавила своего двухмесячного сына во сне, он скончался от асфиксии, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

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По версии следователей, 26-летняя женщина уснула вместе с ребенком на диване и во сне своим телом придавила младенца. В отношении женщины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ребенок скончался от механической асфиксии от сдавления грудной клетки и живота.

Ранее у жительницы Южно-Сахалинска уже умирали дети. В январе 2020 года она оставила двух дочерей одних в ванне, наполненной водой. По возвращении женщина обнаружила двухлетнюю дочь мертвой. Мать получила условный срок.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СахалинРебенокСмерть
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