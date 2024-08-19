Актриса из «Мажора» и «Тайн следствия» Людмила Лебедева пропала под Петербургом

Актриса Людмила Лебедева пропала в Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Информационного центра СК.

Следственный комитет по Ленинградской области сообщил, что 18 июля 85-летняя Людмила Лебедева ушла из дома в поселке Любань, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. В связи с этим возбуждено уголовное дело.

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Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Сазину предоставить отчет о начальных обстоятельствах дела и взял расследование под контроль центрального аппарата ведомства.

Лебедева приобрела известность благодаря своим ролям в таких телепроектах, как «Тайны следствия», «Мажор» и «Улицы разбитых фонарей», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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