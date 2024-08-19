Актриса из «Мажора» и «Тайн следствия» Людмила Лебедева пропала под Петербургом
Актриса Людмила Лебедева пропала в Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Информационного центра СК.
Следственный комитет по Ленинградской области сообщил, что 18 июля 85-летняя Людмила Лебедева ушла из дома в поселке Любань, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. В связи с этим возбуждено уголовное дело.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Сазину предоставить отчет о начальных обстоятельствах дела и взял расследование под контроль центрального аппарата ведомства.
Лебедева приобрела известность благодаря своим ролям в таких телепроектах, как «Тайны следствия», «Мажор» и «Улицы разбитых фонарей», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актриса из «Мажора» и «Тайн следствия» Людмила Лебедева пропала под Петербургом
- Вице-мэр Риги Ратниекс призвал Минюст ограничить использование русского языка
- Школьные автобусы в приграничных районах оснастят защитой от беспилотников
- Депутат Соболев: в зоне СВО не должно быть необученных солдат
- Бывшую журналистку РБК Гончарову приговорили к семи годам за убийство сожителя
- Российские войска установили контроль над поселком Нью-Йорк в ДНР
- Евросоюз в июне нарастил ввоз удобрений из России на 15 процентов
- СМИ: ФРГ сосредоточила расследование дела о «Северных потоках» на Украине
- СМИ: Индия согласилась передавать послания между Путиным и Зеленским
- Финляндия проведет учения в сентябре, в том числе у границ Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru