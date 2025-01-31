Массовое отравление произошло в кафе Пермского края

В больницу города Кунгур за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились взрослые и дети, которые приобретали продукцию в местном кафе.



Городская прокуратура контролирует установление обстоятельств, причин и условий отравления людей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее суд приостановил работу санатория под Красноярском, где отравились 47 человек, напоминает RT.

