Массовое отравление произошло в кафе Пермского края

Массовое отравление случилось в одном из кафе общественного питания Пермского края - среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщили в региональной прокуратуре.

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В больницу города Кунгур за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились взрослые и дети, которые приобретали продукцию в местном кафе.

Городская прокуратура контролирует установление обстоятельств, причин и условий отравления людей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее суд приостановил работу санатория под Красноярском, где отравились 47 человек, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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