Массовое отравление произошло в кафе Пермского края
31 января 202512:18
Массовое отравление случилось в одном из кафе общественного питания Пермского края - среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщили в региональной прокуратуре.
В больницу города Кунгур за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились взрослые и дети, которые приобретали продукцию в местном кафе.
Городская прокуратура контролирует установление обстоятельств, причин и условий отравления людей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее суд приостановил работу санатория под Красноярском, где отравились 47 человек, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru