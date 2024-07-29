В Волгодонске после отравления детей в детсаду возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после отравления воспитанников детского сада в Волгодонске. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Ростовской области.
В ведомстве обратили внимание на появившуюся в Сети информацию о кишечной инфекции в одном из детсадов Волгодонска. При этом учреждение не сообщало родителям о произошедшем.
«По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — подчеркнули в СК.
Число пострадавших детей не называется.
Ранее СМИ сообщили, что один из волгодонских детских садов закрыли якобы из-за технических работ. Однако позже выяснилось, что в учреждении обнаружили кишечную инфекцию. По данным Управления образования Волгодонска, энтеровирусную и норовирусную инфекцию выявили у трех детей и шести сотрудников детсада.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru