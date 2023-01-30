Сразу семь авто столкнулись на юго-востоке Москвы

Сразу семь автомобилей попали в аварию на юго-востоке Москвы. Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении Московской кольцевой автодороги с Рязанским проспектом. По данным ГИБДД, травмы получил один человек.

Движение автотранспорта в месте аварии сильно застопорилось. Подробности и причины ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Днём ранее автомобиль врезался в остановочный павильон на 29 км внутренней стороны МКАД. Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», на юге столицы на Лебедянской улице в воскресенье девочку задел рейсовый автобус. Ребёнок госпитализирован.

