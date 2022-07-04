В Сочи задержали подозреваемых в избиении отдыхающего на пляже

По её словам, по горячим следам задержаны подозреваемые в хулиганских действиях на пляже «Фрегат» в Адлеровском районе города. В полицию доставили четырех участников инцидента, на которых завели уголовное дело о хулиганстве.

Ранее появилась информация о том, что сотрудники пляжа «Фрегат» в ходе конфликта избили мужчину палками и металлическими прутьями. По предварительным данным, пострадавший находится в реанимации.

