В Сочи задержали подозреваемых в избиении отдыхающего на пляже

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых в жестоком избиении мужчины на пляже в Сочи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Жительница Хабаровска заявила, что ее избил начальник угрозыска

По её словам, по горячим следам задержаны подозреваемые в хулиганских действиях на пляже «Фрегат» в Адлеровском районе города. В полицию доставили четырех участников инцидента, на которых завели уголовное дело о хулиганстве.

Ранее появилась информация о том, что сотрудники пляжа «Фрегат» в ходе конфликта избили мужчину палками и металлическими прутьями. По предварительным данным, пострадавший находится в реанимации.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ДракаСочи
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