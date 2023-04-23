Массовая автоавария с розливом топлива произошла в Астрахани

Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись в Астрахани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области.

ДТП в Подмосковье: один человек погиб, пятеро пострадали

В результате ДТП машины сильно деформировались. Прибывшие на место спасатели выяснили, что из поврежденных автомобилей разлилось топливо. Вызволять пострадавших пришлось при помощи спецтехники.

Ранее в Башкирии в ДТП с автобусом и легковушкой пострадали 11 человек, сообщает «Радиоточка НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:ДТПАстрахань

Горячие новости

Все новости

партнеры