Массовая автоавария с розливом топлива произошла в Астрахани
23 апреля 202303:02
Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись в Астрахани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области.
В результате ДТП машины сильно деформировались. Прибывшие на место спасатели выяснили, что из поврежденных автомобилей разлилось топливо. Вызволять пострадавших пришлось при помощи спецтехники.
Ранее в Башкирии в ДТП с автобусом и легковушкой пострадали 11 человек, сообщает «Радиоточка НСН.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 030 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 414 / сут.
- Куба может ввести платежи картами «Мир» в 2023 году
- В Турции заявили, что Вашингтон пытается создать террористическое государство
- Массовая автоавария с розливом топлива произошла в Астрахани
- СМИ: украинская армия рискует попасть в окружение во время контрнаступления
- Украинский генерал посоветовал солдатам использовать тактику нацистов против России
- Захарова прокомментировала просьбу Мельника увеличить помощь Украине в десять раз
- В Швеции сообщили, что Киеву нужно готовиться к долгому конфликту
- Стало известно об ударе, уничтожившего более 100 иностранных бойцов ВСУ
- СМИ: в Белом доме опасаются угрозы дефолта в США
- «Зенит» обыграл «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ
22 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru