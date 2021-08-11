Масляные пятна доплыли до дельфинария между Анапой и Новороссийском

Его сотрудники отметили, что планируют защитить дельфинов с помощью ленты сорбирующего бона, которая должна впитывать масляную пленку.

Ранее сообщалось, что площадь пятна от выброса нефтепродуктов под Новороссийском, о котором стало известно еще 7 августа, в 400 раз превысила изначально заявленные масштабы и составила 80 квадратных километров.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила руководству Росприроднадзора взять на личный контроль работы по ликвидации ЧП и его последствий.

