Масляные пятна доплыли до дельфинария между Анапой и Новороссийском
Анапский дельфинарий, расположенный в поселке Большой Утриш, заявил об обнаружении масляных пятен в Черном море.
«Утро в дельфинарии сегодня началось вовсе не с кофе и не с подготовки рыбы для животных. При осмотре акватории были обнаружены масляные пятна на поверхности воды. Несмотря на красивый радужный цвет, для животных и растений эта ситуация не такая уж и радужная. Как только опускаем руку в воду, на коже остается жирная пленка», - говорится в сообщении, размещенном в Instagram дельфинария.
Его сотрудники отметили, что планируют защитить дельфинов с помощью ленты сорбирующего бона, которая должна впитывать масляную пленку.
Ранее сообщалось, что площадь пятна от выброса нефтепродуктов под Новороссийском, о котором стало известно еще 7 августа, в 400 раз превысила изначально заявленные масштабы и составила 80 квадратных километров.
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила руководству Росприроднадзора взять на личный контроль работы по ликвидации ЧП и его последствий.
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