Машрутка врезалась в столб в центре Самары

Как уточнили в самарском главке МВД, световая опора, на которую наехал микроавтобус Peugeot Boxer, расположена в центре проезжей части между трамвайными путями. По данным регионального Минздрава, состояние троих пострадавших медики оценили как тяжелое, еще одного - средней степени тяжести.

В областной прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по факту происшествия. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в надзорном ведомстве уточнили, что детей в маршрутке не было.

