Машрутка врезалась в столб в центре Самары
Пассажирский микроавтобус попал в аварию в Самаре – маршрутка врезалась в фонарный столб на улице Галактионовской в центре города. Травмы получили четверо пассажиров, они доставлены в больницу, сообщило областное министерство здравоохранения.
Как уточнили в самарском главке МВД, световая опора, на которую наехал микроавтобус Peugeot Boxer, расположена в центре проезжей части между трамвайными путями. По данным регионального Минздрава, состояние троих пострадавших медики оценили как тяжелое, еще одного - средней степени тяжести.
В областной прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по факту происшествия. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в надзорном ведомстве уточнили, что детей в маршрутке не было.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru