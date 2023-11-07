Машину в Москве отбросило на пешеходов после столкновения с такси

Автомобиль отечественного производства вылетел на тротуар и сбила людей на севере Москвы после дорожно-транспортного происшествия на проезжей части. Всего в данном инциденте телесные повреждения получили три человека, проинформировали ТАСС в столичном главке МВД.

ДТП произошло в проезде Серебрякова после 16 часов. На месте происшествия работают медики и сотрудники Госавтоинспекции.

Как уточнили в городской прокуратуре, столкнулись машина такси Hyundai и Lada, которая от удара наехала на пешеходов. Среди троих пострадавших оказался ребёнок. Надзорное ведомство взяло не контроль установление всех деталей происшествия, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

