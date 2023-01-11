Машинист трапа протаранил самолёт в «Шереметьево»

Водитель трапа во время предполётного обслуживания врезался в самолёт, сообщает пресс-служба московского аэропорта «Шереметьево».

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В сообщении говорится, что работнику стало плохо. Отмечается, что ему «незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, он направлен в медицинское учреждение».

«На данный момент он находится под наблюдением медиков с предварительным диагнозом «отравление». Согласно документальным подтверждениям, указанный работник при выходе на рабочую смену прошёл плановый медосмотр без отклонений», - указали в авиагавани.

В «Шереметьево» добавили, что в результате инцидента зафиксировано повреждение лакокрасочного покрытия двери самолёта, специалисты признали его несущественным и воздушное судно продолжило выполнение рейса, «выполнив штатную посадку в пункте назначения».

Ранее в «Шереметьево» задержали грузчика, который украл из багажа 21 млн рублей, передаёт ОТР.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:СтолкновениеАэропортШереметьево
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