Машинист трапа протаранил самолёт в «Шереметьево»
Водитель трапа во время предполётного обслуживания врезался в самолёт, сообщает пресс-служба московского аэропорта «Шереметьево».
В сообщении говорится, что работнику стало плохо. Отмечается, что ему «незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, он направлен в медицинское учреждение».
«На данный момент он находится под наблюдением медиков с предварительным диагнозом «отравление». Согласно документальным подтверждениям, указанный работник при выходе на рабочую смену прошёл плановый медосмотр без отклонений», - указали в авиагавани.
В «Шереметьево» добавили, что в результате инцидента зафиксировано повреждение лакокрасочного покрытия двери самолёта, специалисты признали его несущественным и воздушное судно продолжило выполнение рейса, «выполнив штатную посадку в пункте назначения».
Ранее в «Шереметьево» задержали грузчика, который украл из багажа 21 млн рублей, передаёт ОТР.
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