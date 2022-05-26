СМИ: В Шереметьево задержан блогер Иисус с наркотиками

В Шереметьево таможенники задержали блогера и фотохудожника Руслана Ожерельева, также известного как «Иисус», сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Ожерельев прилетел в Москву из Стамбула с двумя девушками, Алиной и Анитой.

Полиции их поведение показалось подозрительным. После обыска у троицы нашли полкило кетамина, фенобарбитала и других наркотиков, расфасованных по разным емкостям.

Ожерельева, который известен в московской богемной тусовке своим эпатажным поведением, поместили в СИЗО.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в крупном размере, задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

