СМИ: В Шереметьево задержан блогер Иисус с наркотиками
В Шереметьево таможенники задержали блогера и фотохудожника Руслана Ожерельева, также известного как «Иисус», сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, Ожерельев прилетел в Москву из Стамбула с двумя девушками, Алиной и Анитой.
Полиции их поведение показалось подозрительным. После обыска у троицы нашли полкило кетамина, фенобарбитала и других наркотиков, расфасованных по разным емкостям.
Ожерельева, который известен в московской богемной тусовке своим эпатажным поведением, поместили в СИЗО.
Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в крупном размере, задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.
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